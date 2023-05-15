«Моё сердце краснее красного». Мюллер впервые высказался о слухах об уходе из «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер впервые публично прокомментировал слухи о своём возможном уходе из команды, заявив, что не думает об этом и планирует играть за мюнхенцев и в следующем сезоне. Также форвард подтвердил факт встречи с руководством рекордмайстера.

«Сказал ли я руководству, что в следующем сезоне буду играть за «Баварию»? Да. По крайне мере, наш разговор на неделе прошёл в положительном ключе. Мы говорим об этом постоянно. Иногда даже за кухонным столом. Но в этот раз это было в кабинете Оливера Кана. Мы поговорили о ситуации в клубе и моём будущем. На самом деле всё не так драматично, как могло бы показаться.

Я говорил, что правда хотел уйти в 2019 году? Да, но тогда была совершенно другая ситуация. Я считаю совершенно нормальным то, что люди пишут обо мне. Но теперь у меня возникла проблема из-за одной из ваших статей, потому что читатели подумали, что я действительно так думаю. Но у меня нет мыслей об уходе. Мы боремся за титул, моё сердце краснее красного», — приводит слова Мюллера «твиттер» Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

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