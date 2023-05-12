Тухель — о будущем Мюллера: Томас — это «Бавария», а «Бавария» — это Томас

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о будущем в команде нападающего Томаса Мюллера, заявив, что без форварда нет команды, отметив, что решение полностью зависит от футболиста.

«Будущее Томаса зависит от него самого. Томас — это «Бавария», а «Бавария» — это Томас. Он борется за свой 12-й чемпионский титул и сосредоточен на этом. Всё остальное сейчас не имеет значения. Томас полностью сконцентрирован на завоевании титула.

Будет ли матч с «Шальке» его игрой? Каждый матч — это матч Томаса Мюллера. У него болит спина, что делает его немного медленнее. Мы приняли правильное решение, дав ему немного отдохнуть на тренировке. Он провёл три очень хороших занятия и находится в хорошей форме», — приводит слова Тухеля с пресс-конференции «твиттер» Bayern&Germany.

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