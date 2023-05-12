Тухель — о будущем Мюллера: Томас — это «Бавария», а «Бавария» — это Томас

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о будущем в команде нападающего Томаса Мюллера, заявив, что без форварда нет команды, отметив, что решение полностью зависит от футболиста.
«Будущее Томаса зависит от него самого. Томас — это «Бавария», а «Бавария» — это Томас. Он борется за свой 12-й чемпионский титул и сосредоточен на этом. Всё остальное сейчас не имеет значения. Томас полностью сконцентрирован на завоевании титула.
Будет ли матч с «Шальке» его игрой? Каждый матч — это матч Томаса Мюллера. У него болит спина, что делает его немного медленнее. Мы приняли правильное решение, дав ему немного отдохнуть на тренировке. Он провёл три очень хороших занятия и находится в хорошей форме», — приводит слова Тухеля с пресс-конференции «твиттер» Bayern&Germany.
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю
- 12 мая 2023
-
15:50
-
15:42
-
15:35
-
15:30
-
15:28
-
15:27
-
15:10
-
15:05
-
14:47
-
14:44
-
14:33
-
14:30
-
14:24
-
14:12
-
14:11
-
14:01
-
13:58
-
13:52
-
13:46
-
13:45
-
13:40
-
13:19
-
13:15
-
13:13
-
13:09
-
13:02
-
12:53
-
12:53
-
12:50
-
12:48
-
12:45
-
12:40
-
12:40
-
12:34
-
12:23