Шишкин: уже без разницы, станет «Спартак» вторым, третьим или четвёртым. Клуб лихорадит

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин высказался по итогам матча красно-белых с «Химками» (1:1). Он высказался о самой игре, о работе арбитра, а также об амбициях «Спартака». По мнению Шишкина, итоговое место красно-белых в нынешнем сезоне уже не имеет значения — нужно думать о следующем сезоне.

«До удаления «Спартак» взял игру под контроль, много владел мячом, скажем так, действовал по-хозяйски. Но я обратил внимание, что мяч очень медленно ходил — не так, как обычно. Вроде движение было, особенно справа Зиньковский старался, но то ли поле «тормозило», но в завершающей стадии атаки, уже перед штрафной, футболисты словно не знали, что делать. Плюс этот момент с пропущенным голом — непонятно, как была поставлена стенка, был ли в ней Квинси или он «отвалился»? Это надо Селихова спрашивать. Потому что Мирзов просто её «обвёл», а это, на мой взгляд, ошибка вратаря.

Многие обсуждают, что второй жёлтой карточки Денисову не было? Да, обсуждают это многие, даже Абаскаль, похоже, уже не может молчать на эту тему. На мой взгляд тоже — это судейская ошибка, не было второй карточки. Денисов понимал, что у него уже было предупреждение, и не стал бы идти во второй стык, который подразумевает вторую карточку. Но оппонент закричал, судья среагировал… Плохо, что для оценки жёлтых карточек VAR у нас недоступен и поменять или отменить своё решение арбитр уже не мог.

Сильно ли сказалось на «Спартаке» удаление? Да, и на игре, и на результате. Много эмоций отдали обсуждению этого момента, больше, чем самому футболу. Хотя ничья — лучший результат, который мог быть бы у красно-белых в этом матче. С выходом Руденко «Химки» очень активно выбегали из обороны в атаку, он стал давать креатив впереди, создавались моменты… «Спартак», сравняв счёт, наверняка предполагал, что сможет и вдесятером дожать соперника, потому что очки нужны кровь из носа. Так что команда оправданно шла вперёд, стремилась забить и пропускала такие контратаки. И могла проиграть! Но где-то Селихов спасал, где-то сами игроки «Химок» свои возможности не реализовали.

«Спартак» продолжает лихорадить, и моё мнение — уже без разницы, станет команда второй, третьей или четвёртой. Надо уже смотреть в следующий сезон, исправлять ошибки, больше концентрироваться на футбольных вещах. Абаскаль наверняка останется, а он тренер думающий и анализирующий и к следующему сезону сделает правильные выводы», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».