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«Юрану привет». Игрок «Факела» Квеквескири — о победе над «Пари НН»

«Юрану привет». Игрок «Факела» Квеквескири — о победе над «Пари НН»
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Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о победе над «Пари Нижний Новгород» в матче 27-го тура РПЛ (1:0), передав привет главному тренеру нижегородцев Сергею Юрану.

«Великолепные эмоции от игры. Не знаю, с чем связан такой результат. Главное, мы выиграли, это самое важное. Остальное – без разницы. Поменялось ли настроение в команде с приходом Евсеева? Пока тяжело что-то изменить. Настроение, как вы видите, поменялось.

Что думаю по поводу ухода Пятибратова? Это не ко мне вопросы. Что касается внутренней кухни, я не буду об этом говорить. Юрану привет», — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт».

Единственный гол в матче с «Пари НН» забил полузащитник Роман Акбашев, реализовавший пенальти.

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