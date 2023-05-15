«Юрану привет». Игрок «Факела» Квеквескири — о победе над «Пари НН»
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Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о победе над «Пари Нижний Новгород» в матче 27-го тура РПЛ (1:0), передав привет главному тренеру нижегородцев Сергею Юрану.
«Великолепные эмоции от игры. Не знаю, с чем связан такой результат. Главное, мы выиграли, это самое важное. Остальное – без разницы. Поменялось ли настроение в команде с приходом Евсеева? Пока тяжело что-то изменить. Настроение, как вы видите, поменялось.
Что думаю по поводу ухода Пятибратова? Это не ко мне вопросы. Что касается внутренней кухни, я не буду об этом говорить. Юрану привет», — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт».
Единственный гол в матче с «Пари НН» забил полузащитник Роман Акбашев, реализовавший пенальти.
Юран заявил, что «Пари НН» ничего не дал создать «Факелу»
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