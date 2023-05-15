Шалимов — об удалении Денисова: там не было фола. Не понимаю, как арбитр не разглядел это

Известный тренер Игорь Шалимов высказался об удалении защитника московского «Спартака» Даниила Денисова в матче 27-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (1:1), заявив, что в том моменте не было фола. Специалист удивился работе главного судьи встречи.

«Момент с удалением Денисова — там не было фола. На мой взгляд, у арбитра была нормальная позиция, не понимаю, как тут не разглядеть момент. Такие моменты VAR не смотрит, и тут ошибки арбитров неизбежны — мне кажется, тут рефери должен глубоко понимать футбол, тут даже касания не было.

Что делать? Если не ошибаюсь, в одном из чемпионатов в Европе, ещё до эпохи VAR, такие моменты потом смотрели дисциплинарные органы и наказывали тех, кто симулирует. Таким образом боролись с симуляцией», —приводит слова Шалимова «РБ Спорт».