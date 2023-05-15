Морозов: фанаты «Факела» — герои, они гнали нас вперёд в игре с «Пари НН»

Защитник воронежского «Факела» Евгений Морозов высказался о победе над «Пари Нижний Новгород» в матче 27-го тура РПЛ (1:0), заявив, что добиться положительного результата команде помогли болельщики, которые гнали её вперёд. Футболист назвал фанатов героями.

«Мы выиграли этот матч за счёт самоотдачи и борьбы. Кроме того, нас гнали болельщики. У нас было больше моментов, поэтому мы заслуженно одержали эту важную победу.

Героем матча после заработанного пенальти и отражённого удара я себя не чувствую. Герои – вся команда и болельщики. Наверное, мы стали играть более организованно. Получается реализовывать наши моменты и не пропускать, более надёжно действовать в обороне», – приводит слова Морозова Metaratings.