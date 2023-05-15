Хавбек «Факела» Акбашев: игроки «Пари НН» хотели сбить меня с настроя, но я забил пенальти

Полузащитник воронежского «Факела» Роман Акбашев высказался о признании его лучшим игроком матча 27-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (1:0) и рассказал, что нижегородцы пытались сбить его с настроя перед исполнением им 11-метрового удара.
«Спасибо Дмитрию Анатольевичу Пятибратову, что он выбрал меня лучшим игроком матча, но сегодня молодцы вся команда. Все сегодня бились и заслужили победу. Соперник нас посадил в конце матча, мы уже удерживали счёт, но мне сказали выдвинуться чуть вперёд и прессинговать.
У нас в команде первый штатный пенальтист Жора Гонгадзе, а потом я, поэтому был готов бить пенальти и ударил. Перед исполнением соперники хотели меня сбить с настроя, но хорошо, что всё получилось и я забил», – приводит слова Акбашева Metaratings.
- 15 мая 2023
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