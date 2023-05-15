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АЕК стал чемпионом Греции, всё решилось в последнем туре

АЕК стал чемпионом Греции, всё решилось в последнем туре
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Накануне завершился розыгрыш чемпионата Греции сезона-2022/2023. Золотые медали завоевал афинский АЕК.

Интересно, что судьба чемпионства решилась в последнем туре. На чемпионство претендовали АЕК и «Панатинаикос». Первые разгромили «Волос» со счётом 4:0, а вторые потеряли очки в матче с «Арисом» (1:1). Это позволило именно АЕКу завоевать золото чемпионата Греции.

Интересно, что в составе АЕКа выступают три экс-футболиста РПЛ — Стивен Цубер (ранее играл в ЦСКА), а также Дамьян Шиманьский и Милад Мохаммади (ранее представляли «Ахмат»). А вот в составе серебряного призёра — «Панатинаикоса» — выступает известный российский вратарь Юрий Лодыгин.

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