АЕК стал чемпионом Греции, всё решилось в последнем туре

Накануне завершился розыгрыш чемпионата Греции сезона-2022/2023. Золотые медали завоевал афинский АЕК.

Интересно, что судьба чемпионства решилась в последнем туре. На чемпионство претендовали АЕК и «Панатинаикос». Первые разгромили «Волос» со счётом 4:0, а вторые потеряли очки в матче с «Арисом» (1:1). Это позволило именно АЕКу завоевать золото чемпионата Греции.

Интересно, что в составе АЕКа выступают три экс-футболиста РПЛ — Стивен Цубер (ранее играл в ЦСКА), а также Дамьян Шиманьский и Милад Мохаммади (ранее представляли «Ахмат»). А вот в составе серебряного призёра — «Панатинаикоса» — выступает известный российский вратарь Юрий Лодыгин.

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