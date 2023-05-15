Булыкин: нужно было давным-давно отстранять Йокановича — вся общественность говорила

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин считает, что московское «Динамо» давно должно было уволить главного тренера Славишу Йокановича. По его мнению, Йоканович не сумел проявить себя в «Динамо» и переломить неудачную ситуацию по ходу сезона-2022/2023.

«Отстранять Йокановича от команды нужно было давным-давно. Вся футбольная общественность говорила, что сезон провальный и надо встряхнуть команду. А увольнение тренера – это одно из главных средств. Наверное, руководство «Динамо» занималось поисками нового тренера, поэтому не увольняло Йокановича.

В этом сезоне команда была физически не готова: у ребят сводит ноги в концовках матчей. Даже не было нужного настроя на юбилейный сезон. Йоканович не смог переломить ситуацию и после вылета из Кубка России. Нет бы взбодрить ребят, но команда продолжила неудачное выступление», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.