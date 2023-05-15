«Очень скучаю!» Халк поздравил «Зенит» с чемпионством, назвав клуб великим. Видео

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Халк, выступающий сейчас за бразильский «Атлетико Минейро», поздравил российскую команду с чемпионством в РПЛ. Бразилец назвал свой бывший клуб великим и признался, что скучает.

«Привет большой зенитовской семье! Хочу поздравить вас с десятым чемпионским титулом — и пятым подряд! Я счастлив, что в жизни мне выпала возможность играть и защищать цвета такого великого клуба, как «Зенит». Эти воспоминания я всегда храню в своём сердце. Мои поздравления всем вам, обнимаю и целую! И очень скучаю!» — сказал Халк.

Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Нападающий становился чемпионом России в 2015 году. Также бразилец выигрывал Кубок и Суперкубок страны в составе «Зенита».