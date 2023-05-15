«Очень скучаю!» Халк поздравил «Зенит» с чемпионством, назвав клуб великим. Видео
Поделиться
Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Халк, выступающий сейчас за бразильский «Атлетико Минейро», поздравил российскую команду с чемпионством в РПЛ. Бразилец назвал свой бывший клуб великим и признался, что скучает.
«Привет большой зенитовской семье! Хочу поздравить вас с десятым чемпионским титулом — и пятым подряд! Я счастлив, что в жизни мне выпала возможность играть и защищать цвета такого великого клуба, как «Зенит». Эти воспоминания я всегда храню в своём сердце. Мои поздравления всем вам, обнимаю и целую! И очень скучаю!» — сказал Халк.
Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Нападающий становился чемпионом России в 2015 году. Также бразилец выигрывал Кубок и Суперкубок страны в составе «Зенита».
Материалы по теме
Комментарии
- 15 мая 2023
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:40
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:04
-
15:56
-
15:45
-
15:41
-
15:36
-
15:31
-
15:11
-
15:06
-
15:06
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:28
-
14:20
-
14:16
-
14:15
-
14:07
-
13:58
-
13:48
-
13:42
-
13:36
-
13:30
-
13:29
-
13:15
-
13:09
-
13:03
Партнерский контент