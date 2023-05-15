«Я вас люблю!» Лучано Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поздравил санкт-петербургский «Зенит» с победой в чемпионате России в текущем сезоне, заявив, что очень любит свой бывший клуб. Также экс-наставник сине-бело-голубых обратился к Сергею Семаку, работающему в российской команде сейчас, и к Алексею Миллеру, председателю правления «Газпрома», титульного спонсора клуба.
«Если «Наполи» побеждает в чемпионате, если «Зенит» становится чемпионом, это значит, что и мы, и «Зенит» — чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам, и «Зениту» нравится выигрывать трофеи. Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду «Зенита»! Я вас люблю! Давай, «Зенит»!» — сказал Спаллетти, сопроводив своё послание воздушным поцелуем.
«Наполи», как и «Зенит», выиграл национальный чемпионат в нынешнем сезоне.
- 15 мая 2023
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