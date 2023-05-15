Видео: Себастьян Дриусси поздравил «Зенит» с чемпионством

Полузащитник американского «Остина» Себастьян Дриусси, выступавший ранее за санкт-петербургский «Зенит», поздравил свой бывший клуб с чемпионством. Хавбек выразил надежду, что будущее российской команды ещё долго будет таким же успешным.

«Привет большой зенитовской семье! Записываю это видео, чтобы поздравить вас со всеми успехами последних лет, со второй золотой звездой! Если честно, я очень счастлив и горд быть частью вашей славной и красивой истории. Издалека, через все километры, шлю вам приветы и крепкие рукопожатия и надеюсь, что будущее клуба ещё долго будет таким же успешным. Всех обнял!» — сказал Дриусси.

Дриусси играл за «Зенит» с 2017 по 2021 год. Аргентинец трижды выигрывал чемпионат России.