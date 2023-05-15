Игрок «Химок» Главчич: судейство в матче со «Спартаком» было нормальным

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич высказался о судействе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Химками» (3:0). Футболист считает, что работа арбитра Евгения Кукуляка в данной встрече была на нормальном уровне.

«Болельщики «Спартака» считают, что судейство было против их команды? По моему мнению, всё было нормально.

Заслуженным ли было удаление? Эта ситуация была похожа на ту, что была в прошлой игре с Гбане. Опасная игра и вторая жёлтая. Моё мнение, удаление было», – приводит слова Неманьи Главчича Metaratings.

Напомним, в первом тайме за две жёлтые карточки с поля был удалён защитник «Спартака» Даниил Денисов. Некоторые эксперты посчитали такое решение арбитра неоправданным.