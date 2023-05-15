Экс-игрок «Крыльев Советов» Таранов: команда сохранит прописку в РПЛ, игра у них хорошая
Поделиться
Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов считает, что самарцы сохранят прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2022/2023. Таранов заявил, что ему нравится нынешняя игра «Крыльев Советов», однако команде не хватает голов.
«Думаю, «Крылья Советов» сохранят прописку в РПЛ. Игра у них хорошая, просто немного не хватает им концовки, забитых голов и простых трёх очков. Впереди ещё есть несколько матчей, в которых «Крылья» приложат все усилия, чтобы остаться в РПЛ, обезопасить себя.
Что касается ухода некоторых игроков, то об этом ещё рано говорить. Чемпионат ещё продолжается. Если это слухи, то о них нет смысла пока говорить», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Комментарии
- 15 мая 2023
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:40
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:04
-
15:56
-
15:45
-
15:41
-
15:36
-
15:31
-
15:11
-
15:06
-
15:06
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:28
-
14:20
-
14:16
-
14:15
-
14:07
-
13:58
-
13:48
-
13:42
-
13:36
-
13:30
-
13:29
-
13:15
-
13:09
-
13:03
Партнерский контент