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Экс-игрок «Крыльев Советов» Таранов: команда сохранит прописку в РПЛ, игра у них хорошая

Экс-игрок «Крыльев Советов» Таранов: команда сохранит прописку в РПЛ, игра у них хорошая
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов считает, что самарцы сохранят прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2022/2023. Таранов заявил, что ему нравится нынешняя игра «Крыльев Советов», однако команде не хватает голов.

«Думаю, «Крылья Советов» сохранят прописку в РПЛ. Игра у них хорошая, просто немного не хватает им концовки, забитых голов и простых трёх очков. Впереди ещё есть несколько матчей, в которых «Крылья» приложат все усилия, чтобы остаться в РПЛ, обезопасить себя.

Что касается ухода некоторых игроков, то об этом ещё рано говорить. Чемпионат ещё продолжается. Если это слухи, то о них нет смысла пока говорить», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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