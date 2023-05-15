Игрок «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, кого видит фаворитом в борьбе за серебро РПЛ

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе высказал мнение об уровне соперничества в чемпионате России и признался, что поддерживает «Спартак» в его борьбе за второе место.
«Принципиально ли обыграть «Зенит»? Нет. Принципиальных каких-то матчей нет. Реально ли «Зенит» настолько сильнее всех? Ну, везёт тому, кто больше хочет. У них сильный состав. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Есть ли свой фаворит в борьбе за второе-третье место? В этой борьбе, конечно, я – за «Спартак», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».
«Спартак» занимает третье место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков в 27 матчах. Столько же очков у «Ростова», который опережает красно-белых по дополнительным показателям. На второй строчке располагается ЦСКА (54). «Сочи» Георгия Мелкадзе занимает девятое место (37).
- 15 мая 2023
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