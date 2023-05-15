Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, кого видит фаворитом в борьбе за серебро РПЛ

Игрок «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, кого видит фаворитом в борьбе за серебро РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе высказал мнение об уровне соперничества в чемпионате России и признался, что поддерживает «Спартак» в его борьбе за второе место.

«Принципиально ли обыграть «Зенит»? Нет. Принципиальных каких-то матчей нет. Реально ли «Зенит» настолько сильнее всех? Ну, везёт тому, кто больше хочет. У них сильный состав. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Есть ли свой фаворит в борьбе за второе-третье место? В этой борьбе, конечно, я – за «Спартак», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков в 27 матчах. Столько же очков у «Ростова», который опережает красно-белых по дополнительным показателям. На второй строчке располагается ЦСКА (54). «Сочи» Георгия Мелкадзе занимает девятое место (37).

Материалы по теме
Шипунов принёс «Сочи» победу в матче с «Ростовом», отличившись на 89-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023