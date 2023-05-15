Агент Мендеса: Виктор адаптировался в ЦСКА, он будет только прибавлять

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника московского ЦСКА Виктора Мендеса, заявил, что чилиец адаптировался в армейской команде и будет прибавлять.
«Можно ли сказать, что Мендес адаптировался в ЦСКА? Определённо. Мендесу требовалось время, чтобы привыкнуть к новым условиям, сыграться с партнёрами. Доверие тренеров ЦСКА ускорило процесс. Сейчас он в отличных кондициях и будет только прибавлять.
Следующий матч ЦСКА – дерби со «Спартаком»? Мендес понимает всю важность этого матча. В Чили он регулярно принимал участие в классико с «Палестиной», этот матч ещё называют «дерби диаспор», поэтому Виктор знает, что такое принципиальные противостояния», — приводит слова агента Metaratings.
В текущем сезоне РПЛ Мендес провёл 23 матча в составе армейцев и не отметился результативными действиями.
- 15 мая 2023
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