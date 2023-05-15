Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Марселя» собрали денег на новый телефон мальчику, которого обокрали на «Велодроме»

Фанаты «Марселя» собрали денег на новый телефон мальчику, которого обокрали на «Велодроме»
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 14 мая, во время матча чемпионата Франции «Марсель» – «Анже» (3:1) у юного болельщика на стадионе украли телефон. Слёзы мальчика на фоне успешной игры команды хозяев привлекли внимание лидера фанатского движения «Олимпика», узнав о его беде, он при помощи мегафона попросил других болельщиков помочь, об этом сообщает RMC.

Десятки фанатов откликнулись на просьбу, собрав несчастному довольно большую сумму денег. «Здесь, в Марселе, мы все – одна семья! Слишком много ему тоже не давайте, у него уже достаточно денег, чтобы купить два-три айфона...» – шутит автор идеи в мегафон под аплодисменты трибун на видео, получившем широкое распространение в соцсетях.

«Марсель» переиграл «Анже» в матче 35-го тура французской Лиги 1 со счётом 3:1. Команда занимает третье место в таблице, набрав 73 очка. Отставание от «Ланса» составляет два очка.

Материалы по теме
«Марсель» переиграл дома «Анже» и продолжил преследование «Ланса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023