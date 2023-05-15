Фанаты «Марселя» собрали денег на новый телефон мальчику, которого обокрали на «Велодроме»

В воскресенье, 14 мая, во время матча чемпионата Франции «Марсель» – «Анже» (3:1) у юного болельщика на стадионе украли телефон. Слёзы мальчика на фоне успешной игры команды хозяев привлекли внимание лидера фанатского движения «Олимпика», узнав о его беде, он при помощи мегафона попросил других болельщиков помочь, об этом сообщает RMC.
Десятки фанатов откликнулись на просьбу, собрав несчастному довольно большую сумму денег. «Здесь, в Марселе, мы все – одна семья! Слишком много ему тоже не давайте, у него уже достаточно денег, чтобы купить два-три айфона...» – шутит автор идеи в мегафон под аплодисменты трибун на видео, получившем широкое распространение в соцсетях.
«Марсель» переиграл «Анже» в матче 35-го тура французской Лиги 1 со счётом 3:1. Команда занимает третье место в таблице, набрав 73 очка. Отставание от «Ланса» составляет два очка.
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