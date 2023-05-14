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«Марсель» переиграл дома «Анже» и продолжил преследование «Ланса»

«Марсель» переиграл дома «Анже» и продолжил преследование «Ланса»
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Завершился матч 35-го тура французской Лиги 1, в котором «Марсель» на своём поле принимал «Анже». Игра проходила в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 3:1.

В первом тайме соперники обменялись голами: на точный удар вингера гостей Абдаллы Сима результативно ответил Алексис Санчес. В начале второй половины матча хозяева впервые вышли вперёд благодаря голу Димитри Пайета, которому ассистировал всё тот же Санчес. На 77-й минуте укрепил преимущество хозяев Жордан Верету, реализовавший пенальти.

«Марсель», занимающий третье место в таблице Лиги 1, продолжает преследовать «Ланс». В активе команды Игора Тудора 73 очка после 35 туров. «Анже», набравший 14 очков, замыкает таблицу, команда уже лишилась шансов сохранить место в элитном дивизионе. Лидирует в чемпионате Франции «ПСЖ» (81).

Франция - Лига 1. 35-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 1
Анже
Анже
0:1 Сима – 28'   1:1 Санчес – 34'   2:1 Пайет – 48'   3:1 Верету – 77'
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