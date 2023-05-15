Тренер «Интера» Симоне Индзаги оказал давление на арбитра матча с «Миланом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал назначение французского арбитра Клемана Тюрпена на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Миланом».
«О судьях я предпочитаю не говорить, за исключением редких случаев. Если вспомнить первый матч, то там был один эпизод – фол Крунича на Бастони в штрафной площадке, – который следовало оценить по-другому. Вероятно, ответная игра приняла бы другой оборот, если бы счёт был 3:0. Что касается завтрашнего арбитра, друзья мне сказали, что он француз и что в составе «Милана» четыре француза… Для нас это не проблема», – цитирует Индзаги Football-italia.
Тюрпен подвергался критике со стороны мюнхенской «Баварии» после ответной игры с «Манчестер Сити» в предыдущем раунде Лиги чемпионов, также недовольство работой этого судьи выражал тренер «Марселя» Игор Тудор. Тем не менее Тюрпену не привыкать к такого рода давлению, он судил последний финал Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Реал».
Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Интер» – «Милан» состоится во вторник, 16 мая. Первая встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Симоне Индзаги.
- 15 мая 2023
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