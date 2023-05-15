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«Бавария» попытается подписать Ковачича только в случае ухода Гравенберха

«Бавария» попытается подписать полузащитника «Челси» Матео Ковачича только в случае ухода своего хавбека Райана Гравенберха, сообщает «твиттер» FC Bayern News.

По информации источника, Гравенберх задумывается о смене команды в летнее трансферное окно, так как его беспокоит нехватка игровой практики.

Сообщается, что в случае ухода нидерландского полузащитника мюнхенский клуб купит на его место сильного центрального хавбека. Главный кандидат – Матео Ковачич. Хорватский полузащитник знаком с наставником «Баварии» Томасом Тухелем по работе в «Челси». Отмечается, что тренер баварцев высоко ценит талант Ковачича.

В текущем сезоне на счету 29-летнего полузащитника «Челси» 36 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об обоюдном желании сотрудничества со стороны Ковачича и тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.