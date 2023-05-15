Леау: учился дриблингу у Роналдиньо и Роналду, просматривая их видео на YouTube

23-летний вингер «Милана» Рафаэл Леау, недавно подписавший новый пятилетний контракт с клубом, рассказал о кумирах детства и начале карьеры в «Спортинге».

«У «Спортинга» одна из лучших академий в мире, если не лучшая, поскольку она подготовила двух обладателей «Золотого мяча». Большая честь быть воспитанником «Спортинга», меня наполняет большой гордостью тот факт, что я прошёл становление как игрок именно там. «Спортинг» открыл мне двери в футбольный мир, и я очень благодарен этому клубу, память об этих днях я сохраню до конца жизни.

Кумиры детства? Роналдиньо и Криштиану Роналду. За этими игроками я следил и пытался копировать их игру, когда рос. Я научился делать то, что делаю сегодня, финты, обводки, дриблинг… просматривая их видео на YouTube. Я мечтаю о такой карьере, как у них», – цитирует Леау Football-italia со ссылкой на журнал Gaffer.

Леау из-за травмы пропустил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Интером», который завершился поражением «россонери» со счётом 0:2. По словам тренера «Милана» Стефано Пиоли, нападающий имеет хорошие шансы сыграть в ответном матче во вторник, 16 мая.