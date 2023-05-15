Le Parisien: Бернарду Силва — главная трансферная цель «ПСЖ»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва является приоритетной целью «ПСЖ» в предстоящее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По информации источника, руководство парижан таким образом желает заменить форварда Лионеля Месси, который, скорее всего, покинет клуб на правах свободного агента.

Сообщается, что представители «ПСЖ» уже связались с агентами португальского хавбека для обсуждения ключевых аспектов сделки.

В текущем сезоне на счету Силвы 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе будет рад воссоединиться с Бернарду Силвой. Футболисты выступали за «Монако» в сезоне-2016/2017. Тогда монегаскам удалось выиграть золотые медали чемпионата Франции.