Николсон — о чемпионстве «Зенита»: нужно относиться к ним с уважением, они побеждают
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался о досрочном завоевании «Зенитом» титула чемпионов Российской Премьер-Лиги.
«Нужно относиться к «Зениту» с уважением. Они побеждают… Мы в команде, все игроки, мы всегда играем хорошо. Не хочу показывать пальцем, но футбол – это командный вид спорта, а не индивидуальный. Главное – работать над сосредоточенностью, над тем, чтобы оставаться вместе как команда и бороться», – приводит слова Николсона Metaratings.
«Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона-2022/2023, команда Сергея Семака набрала 65 очков в 27 матчах. ЦСКА, занимающий вторую строчку, отстаёт от петербуржцев на 11 очков.
«Спартак» располагается на четвёртой строчке в таблице РПЛ, заработав 50 очков по итогам 27 туров.
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