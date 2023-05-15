Николсон — о чемпионстве «Зенита»: нужно относиться к ним с уважением, они побеждают

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался о досрочном завоевании «Зенитом» титула чемпионов Российской Премьер-Лиги.

«Нужно относиться к «Зениту» с уважением. Они побеждают… Мы в команде, все игроки, мы всегда играем хорошо. Не хочу показывать пальцем, но футбол – это командный вид спорта, а не индивидуальный. Главное – работать над сосредоточенностью, над тем, чтобы оставаться вместе как команда и бороться», – приводит слова Николсона Metaratings.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона-2022/2023, команда Сергея Семака набрала 65 очков в 27 матчах. ЦСКА, занимающий вторую строчку, отстаёт от петербуржцев на 11 очков.

«Спартак» располагается на четвёртой строчке в таблице РПЛ, заработав 50 очков по итогам 27 туров.