Агент Погба — о травме хавбека: ничего серьёзного не произошло. Поль уже восстанавливается

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, высказалась о новой травме своего клиента, которую он получил в матче 35-го тура чемпионата Италии с «Кремонезе» (2:0).
«Такое бывает. Это случилось вчера, но, к счастью, ничего серьёзного не произошло. Поль уже восстанавливается от повреждения», — приводит слова Пименты Tuttomercatoweb.
Погба получил травму на 24-й минуте матча с «Кремонезе»: француз начал хромать после неудачной попытки навеса в штрафную площадь соперника. Полузащитник покидал поле в слезах.
Отметим, что в матче 35-го тура Серии А с «Кремонезе» Погба вышел на поле в основном составе впервые за год.
В текущем сезоне на счету 30-летнего полузащитника девять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Погба может пропустить концовку чемпионата из-за травмы.
- 15 мая 2023
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