Агент Погба — о травме хавбека: ничего серьёзного не произошло. Поль уже восстанавливается

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, высказалась о новой травме своего клиента, которую он получил в матче 35-го тура чемпионата Италии с «Кремонезе» (2:0).

«Такое бывает. Это случилось вчера, но, к счастью, ничего серьёзного не произошло. Поль уже восстанавливается от повреждения», — приводит слова Пименты Tuttomercatoweb.

Погба получил травму на 24-й минуте матча с «Кремонезе»: француз начал хромать после неудачной попытки навеса в штрафную площадь соперника. Полузащитник покидал поле в слезах.

Отметим, что в матче 35-го тура Серии А с «Кремонезе» Погба вышел на поле в основном составе впервые за год.

В текущем сезоне на счету 30-летнего полузащитника девять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Погба может пропустить концовку чемпионата из-за травмы.