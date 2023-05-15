Маунт вернулся к тренировкам после перенесённой операции

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт вернулся к тренировкам с основной группой после перенесённой операции, сообщает официальный сайт клуба.
Маунт провёл первую тренировку с «Челси» после операции
Фото: chelseafc.com
Напомним, в конце апреля английский хавбек вынужден был согласиться на оперативное вмешательство после травмы лобковой кости.
Тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард в недавнем интервью выразил надежду на то, что Маунт примет участие хотя бы в двух из трёх оставшихся матчей чемпионата Англии.
В текущем сезоне на счету 24-летнего англичанина 34 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.
Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ранее сообщалось об отсутствии прогресса в переговорах Маунта с представителями клуба о новом соглашении.
- 15 мая 2023
-
23:00
-
22:58
-
22:42
-
22:41
-
22:34
-
22:27
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:18
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:45
-
20:44
-
20:40
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:18
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:44
-
19:42