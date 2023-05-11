«Челси» не добился прогресса в переговорах с Маунтом по новому контракту

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт не стал ближе к подписанию нового контракта с лондонским клубом. Об этом сообщает издание Evening Standard.
По данным источника, Маунт хочет получать в «Челси» столько же, сколько имеют другие опытные футболисты, в частности защитник Рис Джеймс, который по новому шестилетнему контракту с лондонским клубом зарабатывает £ 250 тыс. в неделю.
Ранее сообщалось, что боссы «Челси» готовы приложить максимум усилий, чтобы сохранить игрока в клубе. Несмотря на то что сторонам никак не удаётся договориться, 24-летний полузащитник хочет остаться в «Челси», который вскоре может объявить о назначении Маурисио Почеттино главным тренером команды.
Интерес к Мэйсону Маунту в последнее время проявляли «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ньюкасл». В этом сезоне англичанин провёл 24 матча за «Челси» в английской Премьер-лиге, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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