Атака «Брайтона» и фанатов «Эспаньола». ХиТ#145

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!

Описание и тайм-коды:

00:13 — Привет, стабильность!

01:10 — «Арсенал» снова «убили» судьи, но какой же крутой «Брайтон»

24:41 — «МЮ» мчится к ЛЧ, а у тен Хага рекорд

37:17 — Что случилось с составом «Интера»?

51:10 — Билд-ап «Баварии» и какого цвета сердце Мюллера

01:01:24 — Чемпионство «Барсы», беспорядки фанатов и политика Лапорты

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Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём телеграм-канале.

Кирилл коротко отмечает традиции «ПСЖ».

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