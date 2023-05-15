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Атака «Брайтона» и фанатов «Эспаньола». ХиТ#145

Атака «Брайтона» и фанатов «Эспаньола». ХиТ#145
Аудио-версия:
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Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!

Описание и тайм-коды:

00:13 — Привет, стабильность!
01:10 — «Арсенал» снова «убили» судьи, но какой же крутой «Брайтон»
24:41 — «МЮ» мчится к ЛЧ, а у тен Хага рекорд
37:17 — Что случилось с составом «Интера»?
51:10 — Билд-ап «Баварии» и какого цвета сердце Мюллера
01:01:24 — Чемпионство «Барсы», беспорядки фанатов и политика Лапорты

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Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём телеграм-канале.

Кирилл коротко отмечает традиции «ПСЖ».

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