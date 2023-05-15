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«Эмполи» избежал поражения в Генуе, забив «Сампдории» на последних минутах

«Эмполи» избежал поражения в Генуе, забив «Сампдории» на последних минутах
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Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором «Сампдория» на своём поле принимала «Эмполи». Игра проходила в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась вничью со счётом 1:1.

Счёт открыл на 34-й минуте защитник «Сампдории» Алессандро Дзаноли. Хозяева сохраняли минимальное преимущество до конца основного времени матча, но на третьей компенсированной минуте вышедший на замену Роберто Пикколи точным ударом позволил «Эмполи» избежать поражения.

«Сампдория» занимает 20-е и последнее место в таблице Серии А, набрав 18 очков в 35 играх. Генуэзцы досрочно лишились шансов сохранить место в высшем дивизионе. «Эмполи» расположился на 14-й строчке, набрав 39 очков. Лидирует в чемпионате Италии «Наполи», досрочно оформивший чемпионский титул.

Италия - Серия А. 35-й тур
15 мая 2023, понедельник. 21:45 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
1 : 1
Эмполи
Эмполи
1:0 Дзаноли – 34'   1:1 Пикколи – 90+3'
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