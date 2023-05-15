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«Бетис» уверенно переиграл «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги

«Бетис» уверенно переиграл «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» принимал «Райо Вальекано» на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Итоговый счёт встречи — 3:1 в пользу хозяев.

На пятой минуте встречи защитник «Бетиса» Юссуф Сабали открыл счёт в матче, а на 44-й минуте нападающий Айосе Перес удвоил преимущество хозяев. На 52-й минуте полузащитник «Райо Вальекано» Сантьяго Комесанья отыграл один мяч. В компенсированное время второго тайма нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас забил третий мяч своей команды.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами «Бетис» одержал выездную победу со счётом 2:1.

«Бетис» занимает шестое место в таблице испанской Ла Лиги текущего сезона, набрав 52 очка в 34 матчах. «Райо Вальекано» имеет в активе 46 очков после 34 игр и располагается на 11-й строчке.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Испания - Примера. 34-й тур
15 мая 2023, понедельник. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Сабали – 5'   2:0 Перес – 44'   2:1 Комесанья – 52'   3:1 Иглесиас – 90+6'
Удаления: нет / Суарес – 90+8'
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