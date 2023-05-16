Ондуа — о возможном матче Камеруна и России: мне бы хотелось сыграть, отличный спарринг

Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал информацию о возможном матче со сборной России.

«Видел новости про возможный матч сборных Камеруна и России. Для болельщиков это супер. Сыграть друг против друга — отличный спарринг для обеих сборных.

Конечно, мне бы хотелось поучаствовать в этой игре. Ведь я родился в Камеруне, а вырос в Москве. К сожалению, у меня пока непростые футбольные обстоятельства. Но посмотрим!» — приводит слова Ондуа «РБ Спорт».

Напомним, Ондуа отстранён от выступлений за немецкий «Ганновер». Официальная причина не называется, но отстранение связывают с появлением игрока на чемпионате мира в Катаре в бутсах с с изображением российского флага. Именно после ЧМ игрок перестал играть за команду.