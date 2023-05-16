Ондуа — о возможном матче Камеруна и России: мне бы хотелось сыграть, отличный спарринг
Поделиться
Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал информацию о возможном матче со сборной России.
«Видел новости про возможный матч сборных Камеруна и России. Для болельщиков это супер. Сыграть друг против друга — отличный спарринг для обеих сборных.
Конечно, мне бы хотелось поучаствовать в этой игре. Ведь я родился в Камеруне, а вырос в Москве. К сожалению, у меня пока непростые футбольные обстоятельства. Но посмотрим!» — приводит слова Ондуа «РБ Спорт».
Напомним, Ондуа отстранён от выступлений за немецкий «Ганновер». Официальная причина не называется, но отстранение связывают с появлением игрока на чемпионате мира в Катаре в бутсах с с изображением российского флага. Именно после ЧМ игрок перестал играть за команду.
Комментарии
- 16 мая 2023
-
00:28
-
00:25
-
00:20
-
00:03
-
00:02
- 15 мая 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:23
-
23:23
-
23:21
-
23:00
-
22:58
-
22:42
-
22:41
-
22:34
-
22:27
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:18
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:45
Партнерский контент