В понедельник, 15 мая, «Ливерпуль» в гостях разгромил «Лестер» со счётом 3:0 в матче 36-го тура чемпионата Англии. Таким образом, «Ливерпуль» выиграл семь матчей в АПЛ подряд. Общий счёт – 20:7. Также подопечные Юргена Клоппа одержали три сухие победы подряд.
Последний раз «Ливерпуль» проигрывал в субботу, 1 апреля, в выездном матче с «Манчестер Сити» (1:4). С того момента красные обыгрывали следующие команды: «Лидс» (6:1), «Ноттингем» (3:2), «Вест Хэм» (2:1), «Тоттенхэм» (4:3), «Фулхэм» (1:0) и «Брентфорд» (1:0). Ещё дважды мерсисайдцы играли вничью: с «Челси» (0:0) и «Арсеналом» (2:2).
В оставшихся двух матчах сезона «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» и «Саутгемптоном».
На данный момент подопечные Клоппа продолжают занимать пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 65 очков после 36 матчей. Отставание от лигочемпионской зоны – всего лишь одно очко. Однако мерсисайдцы провели на матч больше, нежели «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».
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