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В РФС сообщили о переносе матча экс-игроков «Спартака» и «Крыльев Советов» в Лиге легенд

Руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин сообщил о переносе матча Лиги легенд между бывшими футболистами «Спартака» и «Крыльев Советов».

«Мы провели рабочую встречу с руководством региона, клуба и арены. Коллеги попросили перенести матч легенд «Крыльев Советов» и «Спартака» на конец лета. Кроме того, матч в Волгограде высоко поднял организационную планку для Самарской области. Мы с уважением отнеслись к позиции региона», — приводит cлова Терёшина ТАСС.

Игра между ветеранами «Спартака» и «Крыльев Советов» должна была состояться 2 июня.

Напомним, в прошлом матче Лиги легенд ветераны московского «Спартака» переиграли символическую команду сталинградского «Динамо» в ретроматче в честь 80-летия победы в Сталинградской битве со счётом 2:0.