В РФС отреагировали на информацию о возможном переносе суперфинала КР из «Лужников»

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался на тему возможного переноса Суперфинала Фонбет Кубка России со стадиона «Лужники» на другую арену.

«Есть решение исполкома РФС о том, что матч состоится 11 июня в «Лужниках», других решений нет. Для того, чтобы переносить Суперфинал, если будет необходимость или желание, нужно решение исполкома. Пока у меня, как у члена исполкома и вице-президента, информации о каких-то переносах нет. Надеюсь, что финал состоится там, где и запланировано, при большой аудитории», — приводит слова Алаева ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что решающий матч турнира может быть перенесён из «Лужников» из-за низкого зрительского интереса и ограничений, наложенных МВД России на стадион.