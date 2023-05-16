Чанов: «Балтика» заслужила быть в РПЛ и по игре, и по инфраструктуре

Экс-голкипер «Торпедо» и ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мыслями касательно вероятного выхода «Балтики» из Первой лиги в РПЛ.

«С Сергеем Игнашевичем нас многое связывает, команда у него очень интересная. Только положительные воспоминания от Калининграда, когда команда ещё играла в Высшей лиге, а сейчас построили такой стадион к чемпионату миру. «Балтика» заслужила быть в РПЛ и по игре, и по инфраструктуре», — приводит слова Чанова Metaratings

.Напомним, команда Сергея Игнашевича провела 30 матчей подряд без поражений в Первой лиге. За это время калининградцы добыли 17 побед и 13 раз сыграли вничью. Следующий матч «Балтика» проведёт против «Рубина» 20 мая. Калининградская команда уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 64 очка.