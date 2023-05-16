«Палмейрас» может сделать предложение «Зениту» по трансферу Клаудиньо

«Палмейрас» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо, сообщает Goal.

При этом отмечается, что «Палмейрас» понимает, что «Зенит» может продать игрока только за сумму, которая будет превышать € 20 млн. Однако, не смотря на это, клуб всё ещё проявляет интерес к бразильскому полузащитнику и готов оформить предложение по трансферу.

Также сообщается, что агенты Клаудиньо на прошлой неделе прибыли в Россию, чтобы поздравить его с чемпионством и обсудить возможный переход игрока.

На данный момент переговоров между руководством «Палмейрас» и представителями бразильца нет.

Напомним, Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Контрактное соглашение бразильского хавбека с клубом рассчитано до 2027 года.