«Палмейрас» может сделать предложение «Зениту» по трансферу Клаудиньо
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«Палмейрас» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо, сообщает Goal.
При этом отмечается, что «Палмейрас» понимает, что «Зенит» может продать игрока только за сумму, которая будет превышать € 20 млн. Однако, не смотря на это, клуб всё ещё проявляет интерес к бразильскому полузащитнику и готов оформить предложение по трансферу.
Также сообщается, что агенты Клаудиньо на прошлой неделе прибыли в Россию, чтобы поздравить его с чемпионством и обсудить возможный переход игрока.
На данный момент переговоров между руководством «Палмейрас» и представителями бразильца нет.
Напомним, Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Контрактное соглашение бразильского хавбека с клубом рассчитано до 2027 года.
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