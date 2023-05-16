Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Палмейрас» может сделать предложение «Зениту» по трансферу Клаудиньо

«Палмейрас» может сделать предложение «Зениту» по трансферу Клаудиньо
Комментарии

«Палмейрас» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо, сообщает Goal.

При этом отмечается, что «Палмейрас» понимает, что «Зенит» может продать игрока только за сумму, которая будет превышать € 20 млн. Однако, не смотря на это, клуб всё ещё проявляет интерес к бразильскому полузащитнику и готов оформить предложение по трансферу.

Также сообщается, что агенты Клаудиньо на прошлой неделе прибыли в Россию, чтобы поздравить его с чемпионством и обсудить возможный переход игрока.

На данный момент переговоров между руководством «Палмейрас» и представителями бразильца нет.
Напомним, Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Контрактное соглашение бразильского хавбека с клубом рассчитано до 2027 года.

Материалы по теме
Агент Малкома, Клаудиньо и Ренана назвал маловероятным уход игроков из «Зенита» летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023