«Требуем объяснений». Роналдо раскритиковал судейство в матче «Вальядолида»

Бывший нападающий «Реала» Роналдо недоволен судейством в отношении «Вальядолида» в Ла Лиге.
«То, что произошло на «Хосе Соррилья», неприемлемо!
До сих пор мы хранили молчание, пытаясь выразить свое недовольство официальными средствами, встречами и петициями, избегая публичной демонстрации. Но хватит! Это профессиональный футбол, и мы требуем объяснений. Ошибки такого масштаба могут изменить ход всего сезона.
Но давайте проясним одну вещь: мы будем бороться всегда, потому что мы – «Вальядолид». Наша команда, наши болельщики и наш город отдают все, и никто не отнимет это у нас», – написал Роналдо в своём «твиттере».
Напомним, в матче 34-го тура Ла Лиги «Вальядолид» на своем поле уступил «Севилье» (0:3). В концовке первого тайма при счете 0:0 главный арбитр матча Мигель Анхель Ортис Арьяс дал свисток на перерыв в момент, когда защитник «Вальядолида» Серхио Эскудеро забил гол ударом из-за пределов штрафной. В итоге гол не был засчитан.
За 4 тура до конца чемпионата «Вальядолид» занимает 17-е место в турнирной таблице и находится в одном очке от зоны вылета.
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