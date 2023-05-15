«Барселона» — чемпион Испании! Команда Хави красиво разрывала в дерби. Видео

«Барселона» – чемпион Испании! Победа в дерби официально сделала команду Хави обладателем золота. Мадрид передаёт трофей Каталонии.

Ещё за несколько дней до матча с «Эспаньолом» стало известно, что «Барселона» в случае победы не получит чемпионский трофей в этот вечер. Испанские СМИ сообщали: президент футбольной федерации Луис Рубиалес собирается лично вручить награду каталонцам, скорее всего, 20 мая. Через неделю сине-гранатовые сыграют на «Камп Ноу» с «Реалом Сосьедад».

С первых минут игры чувствовалась особая атмосфера дерби. Очень горячая, нервная. Если «Барса» боролась за свою «золотую» цель, то «Эспаньол» сражается за свою – выживание в Примере. Кунде уже в дебюте встречи разбил нос сопернику: повезло, что судья Бенгоэчеа решил ограничиться жёлтой карточкой. Хотя вряд ли какой-то рефери рискнул бы испортить такой матч ранним и неочевидным удалением.

«Эспаньол» за счёт схемы 5-3-2 максимально закрывал центральную ось и полуфланги. Естественно, при такой тактике соперника сине-гранатовые сделали ставку на вскрытие флангов, где зажигали тот же Кунде справа либо Рафинья и Бальде слева. Тут всё зависело от перестроений, например, команда Хави могла создать тройку сзади, а Рафинья и Бальде – дать ширину. Резкие переводы мяча ставили в тупик оборону хозяев. С фланга и пришёл первый гол. Бальде обыграл Хиля, который не помешал пройти ни передаче, ни сопернику, а Левандовски опередил Оливана.

Это был первый удар «Барселоны» в створ. А второй гол сине-гранатовые забили вторым – в середине тайма. Теперь команда Хави пролезла в штрафную «Эспаньола» справа. Бальде снова опередил бедолагу Хиля.

Слишком быстро всё стало ясно! Даже как-то обидно. «Барселона» упивалась своим превосходством, владела мячом 72% времени и пробила до перерыва 10 раз. В створ попала четыре. Уже после 45 минут вела с крупным счётом, забив третий гол на контратаке. Перехват, быстрая доставка мяча на Рафинью и пас от бразильца на пустые ворота Левандовскому – вот так случился дубль поляка (его упустил несостоявшийся московский динамовец Монтес). «Эспаньол» лишь однажды пробил в створ, но голу экс-игрока «Барсы» Брейтуэйта помешал состояться великолепный тер Штеген. Ещё один суперсейв вратаря.

После перерыва «Эспаньол» пытался высоко прессинговать и фактически оборонялся с квартетом сзади. Но это было отчаяние приговорённых. Вдобавок уже на 55-й минуте пришлось менять Брейтуэйта, который получил какое-то повреждение. Тот удар датчанина остался его единственным касанием в штрафной гостей. Замена произошла уже при счёте 0:4. «Барса» опять забила простой гол – за счёт рывка Кунде. Де Йонг забросил мяч, а француз ушёл от свежего Пуадо и избежал офсайда. Команда Луиса Гарсии развалилась из-за индивидуальных ошибок.

Тем временем стадион стремительно пустел – болельщики «Эспаньола» стали массово покидать трибуны за полчаса до конца. Смотреть на позор своей команды и триумф принципиального соперника им, понятное дело, не хотелось. Хави же начал спокойно делать замены: выпустил Дембеле и Альбу на левый фланг защиты. Бальде был отправлен на правый край. Любопытно, что на скамейку присел Араухо, хотя на карточке «висел» Кунде. Но после перестановок в составе «Барса» вдруг стала проваливаться в обороне и допускать выходы один на один. В итоге Пуадо забил, а VAR помог засчитать отменённый из-за несуществующего офсайда гол.

Удивительно открытый футбол шёл на последних минутах. Но сине-гранатовым не имело смысла сушить игру, ведь их преимущество было слишком большим. Тем не менее по ударам в створ «Барселона» здорово уступила во втором тайме «Эспаньолу» – 1:6! И в компенсированное время пропустила от Хоселу, преследующего Левандовского в гонке бомбардиров Примеры.

Если Хави за что и покритикует своих игроков на разборе дерби, то за ошибки в обороне в эти 45 минут. А пока молодой тренер будет праздновать чемпионство – своё первое в этой роли в «Барсе».