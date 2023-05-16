Стал известен шорт-лист претендентов на пост главного тренера «Ниццы»

Стал известен список претендентов на пост главного тренера французской «Ниццы». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, нынешний исполняющий обязанности главного тренера «Ниццы» Дидье Дигар с высокой долей вероятности покинет клуб летом. Его место могут занять Режис Ле Бри («Лорьян»), Франк Эз («Ланс»), Тьяго Мотта («Болонья»), Карел Герартс («Юнион»), Роберто Де Дзерби "(Брайтон") и бывший наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер.

Ранее сообщалось, что фаворитом владельцев «Ниццы» является Поттер.

После 35 сыгранных матчей в текущем сезоне «Ницца» под руководством Дигара занимает десятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 51 набранным очком. Команда отстает от зоны Лиги чемпионов на 14 очков.