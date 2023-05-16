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Стал известен шорт-лист претендентов на пост главного тренера «Ниццы»

Стал известен шорт-лист претендентов на пост главного тренера «Ниццы»
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Стал известен список претендентов на пост главного тренера французской «Ниццы». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, нынешний исполняющий обязанности главного тренера «Ниццы» Дидье Дигар с высокой долей вероятности покинет клуб летом. Его место могут занять Режис Ле Бри («Лорьян»), Франк Эз («Ланс»), Тьяго Мотта («Болонья»), Карел Герартс («Юнион»), Роберто Де Дзерби "(Брайтон") и бывший наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер.

Ранее сообщалось, что фаворитом владельцев «Ниццы» является Поттер.

После 35 сыгранных матчей в текущем сезоне «Ницца» под руководством Дигара занимает десятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 51 набранным очком. Команда отстает от зоны Лиги чемпионов на 14 очков.

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