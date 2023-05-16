Березовский: Армении не хватает лидеров калибра Мхитаряна. Надежды на Сперцяна и Тикнизяна

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский, ныне работающий тренером вратарей в сборной Армении, высказался о ситуации с отсутствием лидером в армянской национальной команде.
«Конечно, сборной Армении не хватает лидера калибра Мхитаряна. Любой команде, а в особенности нашей, такой игрок очень нужен. Одно появление такой звёздной личности на поле уже много значит для нас. Соперник начинает чуть более уважительно относиться к команде.
Кто в состоянии со временем взвалить на себя эту ношу? Сейчас у нас появились отличные новые ребята. Большие надежды связываем с Эдиком Сперцяном из «Краснодара», Наиром Тикнизяном. Лидерские функции выполняют чаще игроки центра поля, линии атаки, реже — крайние. Тем не менее Тикнизян и в клубе, и в сборной себя проявляет с наилучшей стороны. Несмотря на своё амплуа, он тоже в состоянии утвердиться в лидерском статусе.
В нашей команде Сперцян уже на первых ролях. Он ещё достаточно молод, но мы надеемся, что Сперцян может взять на себя эту функцию», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 16 мая 2023
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