Агент Камано: Франсуа всё устраивает в «Локомотиве», но к нему есть интерес из Европы

Футбольный агент Адриан Альяй, представляющий интересы нападающего московского «Локомотива» Франсуа Камано, заявил, что футболиста всё устраивает в российском клубе, однако к нему проявляет интерес несколько европейских команд.

«Продление контракта с Камано? Пока не могу комментировать ход переговоров из уважения к боссам «Локомотива». Могу лишь сказать, что Франсуа всё устраивает в команде и он хотел бы остаться. При этом к Камано есть интерес нескольких европейских клубов», — приводит слова Альяя Metaratings.

27-летний гвинейский нападающий сыграл за «Локомотив» 35 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт Камано с московским клубом рассчитан до июня 2023 года.