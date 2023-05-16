Агент Камано: Франсуа всё устраивает в «Локомотиве», но к нему есть интерес из Европы

Футбольный агент Адриан Альяй, представляющий интересы нападающего московского «Локомотива» Франсуа Камано, заявил, что футболиста всё устраивает в российском клубе, однако к нему проявляет интерес несколько европейских команд.
«Продление контракта с Камано? Пока не могу комментировать ход переговоров из уважения к боссам «Локомотива». Могу лишь сказать, что Франсуа всё устраивает в команде и он хотел бы остаться. При этом к Камано есть интерес нескольких европейских клубов», — приводит слова Альяя Metaratings.
27-летний гвинейский нападающий сыграл за «Локомотив» 35 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт Камано с московским клубом рассчитан до июня 2023 года.
- 16 мая 2023
-
11:05
-
11:00
-
10:56
-
10:46
-
10:45
-
10:41
-
10:35
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:19
-
09:11
-
09:00
-
08:56
-
08:48
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:01
-
08:00
-
07:21
-
05:55
-
05:54
-
04:18
-
04:07
-
04:05
-
03:54