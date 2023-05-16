Губернатор Воронежской области рассказал о ходе строительства нового стадиона «Факела»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о ходе строительства нового домашнего стадиона воронежского «Факела» и показал фотографии проекта арены.

Фото: Телеграм-канал Александра Гусева

Фото: Телеграм-канал Александра Гусева

«На фоне последних успехов «Факела» порадую болельщиков новостями о строительстве нового стадиона для клуба. Арена в Советском районе Воронежа возводится без глобальных трудностей. Сейчас подрядчики приступают к устройству футбольного поля, которое будет искусственным. Также утвердили цветовую гамму для сидений. Конечно же, она в цветах нашей любимой команды. Надеюсь, на этом стадионе «огнеопасных» ждут яркие матчи и много побед!» — написал Гусев в своём телеграм-канале.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 27 сыгранных матчей. В активе воронежцев 27 очков.