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Губернатор Воронежской области рассказал о ходе строительства нового стадиона «Факела»

Губернатор Воронежской области рассказал о ходе строительства нового стадиона «Факела»
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о ходе строительства нового домашнего стадиона воронежского «Факела» и показал фотографии проекта арены.

Фото: Телеграм-канал Александра Гусева

Фото: Телеграм-канал Александра Гусева

«На фоне последних успехов «Факела» порадую болельщиков новостями о строительстве нового стадиона для клуба. Арена в Советском районе Воронежа возводится без глобальных трудностей. Сейчас подрядчики приступают к устройству футбольного поля, которое будет искусственным. Также утвердили цветовую гамму для сидений. Конечно же, она в цветах нашей любимой команды. Надеюсь, на этом стадионе «огнеопасных» ждут яркие матчи и много побед!» — написал Гусев в своём телеграм-канале.

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