«Локо» в Самаре, «Динамо» играет с «Ахматом», «Ростов» гостит у «Сочи». 27-й тур РПЛ. LIVE

Тут и борьба за тройку, и за место в пятёрке, и за спасение.

Сегодня, 14 мая, состоятся четыре матча 27-го тура РПЛ. «Локомотив» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», «Динамо» примёт «Ахмат», «Ростов» отправится на выезд к «Сочи», в Воронеже сойдутся «Факел» и «Пари НН».

После победы над «Сочи» (3:0) в предыдущем туре команда Михаила Галактионова впервые поднялась на девятое место. Прогресс москвичей после смены главного тренера, подписания Артёма Дзюбы, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова налицо: весной железнодорожники проиграли только раз «Зениту» (1:2) в 22-м туре РПЛ. У «Крыльев» не всё так радостно: Владимир Писарский после переезда в Самару перестал забивать, и положение обескровленной команды Игоря Осинькина в чемпионате России подвисло: теперь команда борется за непопадание в стыки по итогам сезона.

Матч «Динамо» и «Ахмата» кажется самой интересной воскресной встречей в чемпионате России. Обе команды спорят за попадание в топ-5, и надо признать, что форма грозненцев сейчас предпочтительнее (одно поражение в шести последних играх против трёх). В столице Чечни москвичи проиграли – получится ли взять реванш у себя дома? Сергей Ташуев точно удивит Славишу Йокановича.

«Ростов» продолжает борьбу за место в тройке наряду с ЦСКА и «Спартаком». Первые без проблем укатали «Торпедо» (3:0) и отправили их в Первую лигу, а вторые – поделили очки с «Химками», которые, вероятно, последуют за автозаводцами. Чтобы сократить дистанцию до армейцев (сейчас – четыре очка), команде Валерия Карпина необходимо побеждать. Что же до «Сочи», то клубу вообще ничего не угрожает – уверенная десятая строчка в случае успеха сменится на девятую – но только в случае потерей очков «Локомотивом».

А вот где борьба ожидается ожесточённая, так это во встрече «Факела» и «Пари НН». Обе команды сейчас в зоне стыков, и чтобы оттуда выйти хотя бы через тур-два, необходимо побеждать. Ничья между конкурентами за выживание осложнит жизнь обоим – особенно если «Крылья Советов» возьмут очки с «Локо». Воронежцы пригласили Вадима Евсеева и одержали две победы подряд, а вот нижегородцы после назначения Сергея Юрана не искрят: три поражения и одна ничья в пяти матчах.