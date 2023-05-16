«Все ключевые эпизоды трактуются в сторону «Зенита». Гогниев — о судействе в РПЛ

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев заявил, что у превосходства санкт-петербургского «Зенита» в РПЛ есть несколько факторов, одним из которых является работа судей, принимающих решения в пользу чемпиона во всех спорных ключевых моментах.
«Может ли реформа РПЛ помочь повышению интриги в борьбе за чемпионство? Интрига изначально всё равно есть. У превосходства «Зенита» много факторов. Например, все ключевые эпизоды трактуются в сторону «Зенита». Если есть спорные вопросы, то зная, что это чемпион, все вопросы решаются в его пользу.
Если есть какие-то пограничные эпизоды, они всегда решаются в пользу команды, которая на первом месте. Например, поставить пенальти или нет. Когда момент спорный — 50/50, выбор обязательно будет в пользу «Зенита». Если это команда другого формата, будут думать. Могут принять и другое решение», — приводит слова Гогниева «Спорт-экспресс».
- 16 мая 2023
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