Гогниев: я не заслуживаю, чтобы меня оскорбляли. Пусть Канчельскис скажет мне всё в лицо

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев высказался о критике в свой адрес со стороны некоторых журналистов и экспертов, заявив, что не заслуживает оскорблений в свой адрес, однако готов поговорить с каждым критиком лично, чтобы объясниться. Специалист признался, что старается работать над контролем своих эмоций.

«Это меня не красит, стараюсь над этим работать. Но есть определённые эпизоды, на которые легче так реагировать, чтобы выплескивать всё, что есть. Со стороны смотришь, думаешь: дурак. Кто меня лично не знает, меня так и видит.

Но вообще без эмоций я не смогу. Люди, которые это осуждают, не должны переходить грань. Когда люди переходят на личности, это говорит об их интеллекте, уровне развития. Они могут обсуждать поведение, осудить, но переходить на личности неправильно. Некоторые из них даже не тренировали! По-моему, такое надо пресекать. Если оскорблять, то надо это делать в лицо. Готов с каждым поговорить, объясниться. Моя совесть уж точно чиста. А вот они должны задуматься.

Комментарии Канчельскиса и Губерниева? Они могут говорить всё что угодно, но не имеют права переходить на личные оскорбления. Пусть меня увидят и в лицо это скажут. Готов даже на федеральном канале с ними встретиться. Они хотят реакции, шума, привлечь к себе внимание — всё воздух, пиар. Мы должны обсуждать тактику, а не эти вещи.

Злюсь ли из-за подобных комментариев? Я злюсь только на оскорбления. Просто не заслуживаю, чтобы меня оскорбляли. Каждый может ошибиться. Человек лежит в луже — кто-то по нему пройдёт, а кто-то поможет и поднимет. Я — второй тип людей», — приводит слова Гогниева «Спорт-экспресс».