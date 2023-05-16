Быстров — о предложении Гогниева о расширении РПЛ: начинать надо с детей

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров не поддержал идею бывшего тренера «Химок» Спартака Гогниева о расширении Российской Премьер-Лиги.

«Прежде чем расширять РПЛ до немыслимых размеров, нужно, наверное, как-то глянуть немножко ниже — в детский футбол — построить как минимум каждой команде по манежу. То есть, грубо говоря, полноразмерное поле с маленькими трибунами.

А мы хотим сначала сделать 50 команд в РПЛ, а потом, видимо, думать обо всём прочем. Хотя бы о том, где брать футболистов, как их подготовить. Тут надо вообще начинать с детей так-то. А то, знаете, очень прикольно приезжать на детский турнир, а там на стадионе не работает даже туалет…

Наверное, реально надо как-то задуматься, не?» — написал Быстров в своём телеграм-канале.

Ранее Спартак Гогниев выступил за расширение РПЛ до 18 клубов. По его мнению, с большим количеством матчей в чемпионате России станет лучше качество футбола.