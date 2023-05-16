Барриос: самый особенный момент сезона? Гол Сергеева «Спартаку»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос назвал гол нападающего Ивана Сергеева в ворота «Спартака» в 26‑м туре РПЛ (3:2) самым особенным моментом этого сезона.
«Гол Сергеева на последней минуте в ворота «Спартака» — точно самый особенный момент этого сезона. Не могу сказать, какой из пяти титулов дался тяжелее всего, но точно понимаю — этим я буду наслаждаться больше, чем предыдущими.
Когда я пришёл, то не мог представить, что добьюсь таких успехов с этим замечательным клубом. Вторая звезда на эмблеме. Надо радоваться, отдыхать. Очень надеюсь, что «Зенит» продолжит идти по победной дороге и будет выигрывать каждый год», — сказал Барриос «РБ Спорт».
Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» прошла 7 мая в Санкт‑Петербурге и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:2, Сергеев забил решающий мяч в добавленное ко второму тайму время. «Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионский титул в этой игре.
- 16 мая 2023
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