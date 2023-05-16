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«Тоттенхэм» рассматривает двух менеджеров «Брентфорда» на должность спортдира

«Тоттенхэм» рассматривает двух менеджеров «Брентфорда» на должность спортдира
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«Тоттенхэм» продолжает поиски нового спортивного директора с тех пор, как был отстранён Фабио Паратичи. Паратичи получил дисквалификацию из-за участия в махинациях во время работы в туринском «Ювентусе».

Как сообщает 90min, руководство лондонского клуба интересуется двумя менеджерами «Брентфорда»: Филом Джайлзом и Ли Дайксом. Фил Джайлз занимает должность спортивного директора «Брентфорда» с 2015 года, и под его руководством команда смогла выйти и закрепиться в английской Премьер-лиге. Ли Дайкс долгое время был главой скаутской службы «Брентфорда», но перед стартом текущего сезона был повышен до должности технического директора.

Ещё одним кандидатом, которого рассматривает «Тоттенхэм», является спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи.

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