Отец Егора Пруцева подтвердил интерес к футболисту со стороны «Удинезе» и «Базеля»

Игорь Пруцев, отец российского полузащитника сербской «Црвены Звезды» Егора Пруцева, прокомментировал трансферные слухи вокруг своего сына.
«Нам с Егором никто официально ничего не предлагал. Ни я, ни он ничего не знаем об этой информации. Есть заинтересованность со стороны этих клубов («Удинезе» и «Базеля». — Прим. «Чемпионата»), но конкретных предложений нет.
В «Црвене» сейчас новый главный тренер. Все мысли Егора связаны только с нынешним клубом и возможностью доказать, чтобы получать больше игрового времени», — цитирует Пруцева-старшего Sport24.
Кроме того, сегодня отец полузащитника «Црвены Звезды» заявил, что его сын намерен получить сербское гражданство. В высшей лиге Сербии в этом сезоне 20-летний Егор Пруцев провёл семь матчей, не отметившись результативными действиями.
- 16 мая 2023
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