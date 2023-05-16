Антон Аверьянов: программа определения офсайдных линий проходит тестирование

Менеджер арбитров‑ассистентов Российской Премьер-Лиги Антон Аверьянов заявил, что система определения линии офсайда, которую планирую ввести в России, проходит тестирование.

«Программа проходит апробирование, тестирование. Пробуем нарисовать линии, но если это невозможно сделать во время игры, делаем позже, чтобы понять, насколько система в состоянии объективно давать оценку тому, что на футбольном поле происходит.

Работа ведётся. Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем работать с линиями и споров о том, было ли вне игры или нет, не будет», — цитирует Аверьянова «Матч ТВ».

В феврале Российский футбольный союз (РФС) сообщал, что заключил с китайской компанией соглашение о сотрудничестве в области предоставления оборудования и лицензий для виртуальной системы определения офсайдных линий.