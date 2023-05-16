«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов впервые за 13 лет

Миланский «Интер» одержал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 и по сумме двух матчей вышел в финал турнира. В первом матче «Интер» также оказался сильнее со счётом 2:0.

Для «Интера» это первый выход в главный клубный турнир Европы за 13 лет. В сезоне-2009/2010 команда под руководством Жозе Моуринью также добралась до решающего матча Лиги чемпионов и стала обладателем трофея, переиграв в финале мюнхенскую «Баварию». Встреча, проходившая в Мадриде, завершилась победой итальянского клуба со счётом 2:0.

За вторую путёвку в финал Лиги чемпионов текущего сезона борются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Первая полуфинальная встреча между командами проходила в Мадриде и завершилась ничьей со счётом 1:1. Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере. Начало — в 22:00 мск.